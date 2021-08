Hedret for sitt effektive språk

Aftenposten-journalist Ingeborg Senneset fikk onsdag NTBs språkpris. Her står hun (t.h.) sammen med NTBs nyhetsredaktør Sarah Sørheim og sjefredaktør Mads Yngve Storvik.

Fire mediepriser til Aftenposten og NTBs språkpris til journalist Ingeborg Senneset.

25. aug. 2021 21:30 Sist oppdatert 13 minutter siden

Onsdag kveld delte Mediebedriftenes Landsforening (MBL) ut sine årlige mediepriser. I tillegg ble NTBs språkpris delt ut.

Den gikk til Aftenposten-journalist Ingeborg Senneset.

En journalist i kampmodus

I sin begrunnelse sier juryen at de ønsker å « ... hedre en som gjennom effektivt mediespråk kjemper for kunnskap. Hun har en genuin vilje til å nå frem og er i inspirerende kampmodus».

– Dette betyr ekstremt mye for meg, som har kommet inn i medieverden fra sidelinjen og alltid følt meg litt som en raring der. For en som har strevd så mye med å sette ord på hvordan jeg har det selv, betyr det mye å få en pris for å ha satt ord på ting i samfunnet som også er viktig for andre, sier Senneset.

Slik hun ser det, er det norske ordskiftet ved et veiskille nå. Hun frykter at hån og hets, spesielt i kommentarfeltene, virker mot folks lyst til å ytre seg.

Aftenposten-journalist Ingeborg Senneset fikk onsdag NTBs språkpris.

– Vi trenger de uvanlige

– Vi trenger flere stemmer. Vi trenger de anstendige, de saklige, de kritiske, de uenige, de som utfordrer, de som provoserer. Vi trenger de uvanlige, de uanselige, de usynlige. Jeg håper at denne språkprisen, som går til en usikker eks-pasient som fikk høre av norsklæreren at hun ikke kunne lese og dermed ikke skrive, kan inspirere én eneste en som til nå har stått stille, til å sette lyd på engasjementet, til å sette trykk på ordene som alt er der. For noen vil prisen være høy, men verdien er også deretter – for alle, sier Ingeborg Senneset.

Mads Yngve Storvik, sjefredaktør og administrerende direktør i NTB, delte ut prisen.

– Juryen har gjort et svært godt valg. Senneset har en sterk språklig identitet. Hun tar ingen snarveier når hun manøvrerer i språklandskapet. Kvaliteten er skyhøy, sier Storvik om vinneren.

Hedret for foto, lyd og bilde

Hvert år deler Mediebedriftenes Landsforening ut priser til den beste journalistikken fra året som er gått. Alle norske aviser, magasiner, ukeblader, nettaviser, web-TV-kanaler, TV- og lokal-TV-stasjoner konkurrerer i til sammen 21 forskjellige kategorier.

Aftenposten vant fire ulike priser i år:

Årets programserie (web-TV): I ruinene av den islamske staten (journalistene Tor Arne Andreassen og Afshin Ismaeli, regi Morten Offerdal).

Årets reportasje (web-TV): Skyggen har også farge (manus og regi Martin A. Walther).

Årets aktualitetspodkast: Aftenpodden.

Årets magasinfoto: «Øyenvitnet» (for A-magasinet, Tomm W. Christiansen).

Intensivsykepleier Trine Sortland Triumf ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo.

Sjefredaktør Trine Eilertsen i Aftenposten sier at priser er en hyggelig tilbakemelding på jobben som gjøres i mediehuset.

– Vi har fått SKUP-diplomer de siste årene, noe som er en svært viktig respons på arbeidet vårt med journalistisk metode. Men vi skal ikke se oss blinde på priser. Generelt skal vi huske at mesteparten av det vi gjør, aldri får priser, uten at det sier noe om kvaliteten på innholdet, sier Eilertsen.

Aftenpostens delegasjon under utdelingen av årets mediepriser.

Årets mediepriser til Aftenposten er innen lyd, bilde, film og podkast, ikke nødvendigvis ren tekst. Det gleder sjefredaktøren.

– Vi må møte leserne på plattformer der de ønsker å forholde seg til innhold, så dette viser at vi er på god vei, sier Trine Eilertsen.

