Aldri har en plattform vokst like fort som Tiktok. Nå kommer også de voksne.

Tiktoks vekst bekymrer blant andre Meta, selskapet bak Facebook og Instagram. De har lansert en svertekampanje mot konkurrenten.

Søstrene Charli og Dixie D’Amelio er to av de største Tiktok-stjernene. Til sammen har de nær 200 millioner følgere på plattformen. Her på en fest etter årets Oscar-utdeling.

Facebook er Metas flaggskip, men er i ferd med å miste grepet om unge brukere. Det kom frem i dokumentene tidligere Facebook-ansatt Frances Haugen lekket i fjor. Ifølge dokumentene har Facebook mistet 13 prosent av de unge brukerne sine siden 2019. Det er ventet at antall unge brukere vil synke med 45 prosent over de neste to årene.

Mange av dem forsvinner til den fremste konkurrenten, Tiktok. Aldri før har en plattform vokst så fort. Det tok Tiktok fem år å nå én milliard brukere. For Facebook og Youtube tok det åtte.