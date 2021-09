Filmskaper Petter Vennerød er død

Petter Vennerød, som utgjorde halvparten av den legendariske regissørduoen Wam og Vennerød, fotografert i 2007 i forbindelse med lanseringen av en DVD-samling av flere av filmene fra 70- og 80-tallet.

Filmskaper Petter Vennerød døde søndag, 72 år gammel. Sammen med kollega Svend Wam var han spesielt kjent for en rekke samfunnskritiske filmer.

NTB-Peter Tálos

19. sep. 2021 18:05 Sist oppdatert nå nettopp

Det er Vennerøds familie som har opplyst NTB om dødsfallet.

Fra 1970-tallet og senere hadde Petter Vennerød ansvaret for manus, produksjon og/eller for regien på i alt 14 filmer sammen med makker Svend Wam under produksjonsselskapet Mefistofilm. Wam og Vennerød-filmene, som ofte vakte oppsikt og noen ganger forargelse, hadde en kritisk vinkel mot politi, psykiatri og sosialvesen og mot det etablerte.

De to parhestene ble regnet som 1970- og 80-tallets enfants terribles og et fenomen i norsk filmhistorie. De 14 filmene ble ifølge Nordisk Film sett av nær 1,6 millioner mennesker på kino, og de mest populære av dem var oppe på kinopublikum på 300.000 hver.

Vennerød var også selv skuespiller i de fleste av filmene.

Svend Wam døde i 2017, 71 år gammel.

Ble takket

I 1985 mottok Petter Vennerød Aamot-statuetten for fremragende innsats for norsk film. Han fikk i tillegg en rekke andre priser i inn- og utland.

I 2019 fikk Vennerød norsk films høyeste utmerkelse, Amanda-komiteens ærespris.

I juryens begrunnelse het det at Vennerød har bidratt til å bryte grenser i norsk film, og at han sammen med sin faste regissørmaker, nå avdøde Svend Wam, var blitt et begrep i norsk film.

– Tusen takk for de gode historiene, sa daværende kulturminister Trine Skei Grande (V) da hun overrakte prisen til Vennerød under den årlige Amanda-utdelingen.

Petter Vennerød under utdelingen av Amanda-komiteens Ærespris i 2019.

En rekke kjente produksjoner

For de yngre er Petter Vennerød kanskje mest kjent for å ha skapt og regissert «Født i feil kropp», som ble vist på TV 2 i 2014.

Foruten filmene med Svend Wam, sto Petter Vennerød også for en rekke kortfilmer og på de siste årene var han også produsent av en rekke kjente TV-produksjoner.

– I de siste 30 årene har Petter Vennerød, sammen med sin hustru Karianne Vennerød, ledet Merkur Film AS, som han arvet av sin far Øyvind Vennerød, også han en av Norges mest kjente filmregissører og -produsenter i 50- og 60-årene, skriver familien.

Petter Vennerød døde av parkinsons sykdom, opplyser familien til NTB.

Vennerød bygget og eide i 2002 til 2004 også Asker Kino og ble så kinosjef der.