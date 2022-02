Joe Rogan ber om unnskyldning for å ha brukt «n-ordet» i sin podkast. Nå skal Spotify ha fjernet over 70 episoder.

Joe Rogan gikk ut lørdag og ba om unnskyldning for å ha brukt det rasistiske ordet i sine podkast-episoder.

Joe Rogan (til høyre) har en avtale med strømmetjenesten Spotify som visstnok skal være verdt 100 millioner dollar.

6. feb. 2022 21:06 Sist oppdatert 34 minutter siden

Den amerikanske podkast-verten skal ha brukt n-ordet mer enn 20 ganger i sin podkast The Joe Rogan Experience over et tidsrom på 12 år. Nå har eksemplene spredt seg på sosiale medier.

Artisten India Arie har delt en «kavalkade» der podkasteren bruker ordet som knyttes til rasisme over 20 ganger. Hun er også en av flere artister som har forlatt strømmetjenesten Spotify som distribuerer Rogans podkast eksklusivt til en stor sum penger.

I sin unnskyldningsvideo på Instagram sa Rogan at det er den «mest beklagelige og skammelige tingen» han noen gang har måttet gjøre offentlig.

– Jeg trodde så lenge det var i kontekst, ville folk forstå hva jeg gjorde. I årevis brukte jeg det på den måten, men aldri for å være rasistisk, fordi jeg er ikke rasist.

– Forsøkte bare å underholde

Amerikaneren mener eksemplene er tatt ut av kontekst, men han sier også at han ikke har brukt n-ordet på flere år.

I videoen delt av India Arie, er det kun det støtende ordet som er tatt med. Konteksten ordene ble brukt i, er ikke tatt med.

Rogan tok også for seg en video der det ser ut som om han sammenligner et afroamerikansk nabolag med en Planet of the Apes-film.

– Jeg prøvde bare å være underholdende. Jeg vil absolutt ikke være rasist, og jeg ville aldri ønsket å fornærme noen med noe så dumt som rasisme, sier han.

Rogan har tidligere vakt kontroverser med å foreslå at unge og friske ikke bør vaksineres. Noe som gjorde at artistveteranen Neil Young i forrige måned fjernet sin musikk fra Spotify siden strømmetjenesten lot Joe Rogans podkast forbli der.

Young mener:

– Jeg gjør dette fordi Spotify sprer feilinformasjon om vaksiner – noe som potensielt kan forårsake død til dem som tror på feilinformasjonen som spres av dem.

Siden har flere fulgt Youngs eksempel. Joni Mitchell er en av dem.

Stephen Stills (t.v.), Graham Nash, David Crosby og Neil Young, som alle utgjorde Crosby, Stills Nash & Young, er alle på vei ut av Spotify.

Har fjernet episoder

Spotify har i det stille fjernet episoder av Rogans podkast, som det er over 1500 av, fra plattformen, ifølge JRE Missing, et nettverktøy som sporer fjernede episoder.

70 episoder skal visstnok være fjernet lørdag, selv om selskapet ikke har kommentert dette.

Visstnok skal Spotify betale 54-åringen over 100 millioner dollar for rettighetene til Rogans podkast. Spotify, som har over 180 millioner betalende kunder, har fått mye kritikk fra artister over at strømmetjenesten betaler minimalt i sammenligning.