Dan Brown

Opprinnelse

Oversatt av Kjell Jørgen Holbye

Bazar

Når Dan Brown nå igjen sender Robert Langdon ut i felten, denne tweedkledde og temmelig knusktørre Harvard-professoren i religiøse symboler, er det skjellig grunn til å vente seg mer av det samme.

Flere konspirasjonsscenarioer som bærer Vatikanets stempel, flere fanatiske motstandere av det frie ord, fortrinnsvis iført ordensdrakter, flere mystiske manuskripter som må underkastes hjernevridende kodeknekking. Kort sagt råmaterialet til en middelmådig og høyst forglemmelig Hollywood-film som raust tilbyr alle "the usual suspects" en plass på rollelisten.

Fremtidsforsker

Bazar Forlag

Og ganske riktig: Opprinnelse rommer disse ingrediensene i fullt monn, men romanen er samtidig et klart løft målt opp mot forfatterens forrige utgivelse, den forpustede og anstrengte Inferno. Det kan rett og slett virke som om Brown har funnet formen og roen samtidig, den dybdesøkende ettertenksomheten som skal til for å komponere en historie som selv om den er trygt forankret i underholdningslitteraturens støpeform, har adskillig å by på, og som kombinerer klassisk konstruert spenning og et fascinerende idéinnhold.

Brorparten av handlingen er lagt til Spania. Fra anslaget i det berømte Montserrat-klosteret, går ferden til Guggenheim-museet i Bilbao, der den styrtrike og sterkt religionskritiske datanerden og fremtidsforskeren Edmond Kirsch, bebuder offentliggjøringen av en grensesprengende oppdagelse som kanskje vil gi svaret på de to grunnleggende eksistensielle spørsmålene for hele menneskeheten: Hvor kommer vi fra? Hvor går vi hen?

Antoni Gaudí

Midt i presentasjonen blir Kirsch regelrett likvidert. De påfølgende komplikasjonene fører til at Langdon, som er blitt invitert til begivenheten av sin tidligere elev, må flykte hals over hode sammen med museets direktør, den modellvakre Ambra Vidal, som i parentes bemerket er den vordende bruden til selveste tronarvingen, den romantiske kunstelskeren Julián. Målet for rømlingene er å fullføre det den Barcelona-bosatte Kirsch ikke rakk å få formidlet.

Her er Brown på sitt beste, i utnyttelsen av den katalanske hovedstaden og da spesielt den arkitektonisk/estetiske arven etter Antoni Gaudí – opphavsmannen til gigantbasilikaen La Sagrada Família, samt en hel rekke andre bemerkelsesverdige bygninger og urbane særtrekk i mindre skala. Brown er ikke bare en god og presis guide, han makter også å skape en både forbløffende og plausibel symbiose av Gaudís kunstneriske og åndelige kildetilfang og Kirsch sine hyperteknologiske visjoner.

Dialogisk

Konsekvensen av dette vidtfavnende grepet er at de forventede og stereotype konfliktlinjene for en stor del faller bort. Jo, vi får høre om forstokket tradisjonalisme i et land som har en svak demokratisk "track record" å vise til.

Religiøse lederes angst for at naturvitenskapenes galopperende utvikling skal overflødiggjøre både dem og trosfundamentet deres, resulterer i mye uvettig sabelrasling. Karikering og demonisering står derimot ikke på dagsordenen, og denne tilbakelente og finstemte vektingen profitterer boken i høy grad på. Den fremstår som dialogisk spørrende snarere enn monomant påståelig.

Ingen må allikevel forledes til å tro at Dan Brown, litterært sett, plutselig spiller i Champions League. Robert Langdon er og blir en personlighetsløs trestokk. De mellommenneskelige relasjonene følger slavisk såpeoperaens lover. Men med en så stimulerende tematikk å tygge på, plager det meg forbausende lite.