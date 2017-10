Teknologi har snudd opp ned på det meste av etablerte forretningsmodeller. Selv finansindustrien, som historisk sett har vært styrt av store private og statlige fond, er i endring.

– De siste årene savner sidestykke, sier Alexander Woxen, daglig leder i StartupLab.

Oppstartsmiljøet i Forskningsparken i Oslo tilbyr blant annet gründere tilgang til erfarne investorer. På bare syv år har antall bedrifter basert der gått fra fire til 84. Veksten handler i stor grad om økt tilgang til penger.

– Kapital var i lang tid forbeholdt de aller færreste. Med endringene i markedet har langt flere investorer kommet til bordet, sier Woxen.

Større mangfold

Siden finanskrisen har kombinasjonen av smarttelefoner, sosiale nettverk og Big Data gitt rom for mer inklusive former for finansteknologi, ifølge en rapport fra Verdensbanken.

Blant annet har crowdfunding, en modell der en stor gruppe mennesker går sammen om å finansiere en oppstartsbedrift, skapt en liten revolusjon. Ifølge Forbes vil crowdfunding-modeller utgjøre en større del av verdens tilgjengelige kapital enn tradisjonelle finansieringskilder innen 2020.

– Utvalget av investorer er blitt mer mangfoldig, noe som også gir en rikere underskog av selskaper å investere i, sier Woxen.

Kjendisengler

Samtidig har investoren fått ny status. Ifølge Josh Lerner, økonomiprofessor ved Harvard Business School, har en av de største omveltningene de siste ti årene vært fremveksten av det han kaller «personifisert» entreprenør-kapital.

Sentralt i dette står den såkalte engleinvestoren, en innflytelsesrik og bemidlet person som tar av egen formue for å hjelpe selskaper de tror på, til å vokse.

Engleinvestering har vist seg å være populært blant skuespillere, musikere og sportsstjerner. Woxen tror kjendistrenden handler om en balansegang mellom kapitalisme og filantropi.

– For mange er dette engasjement og lidenskap, men de er nok også bevisst den merverdien et kjent navn tilfører selskapet de investerer i, sier han.

Mario Anzuoni, Reuters/NTB Scanpix

Satser på teknologi

Én profilert engleinvestor er skuespiller Adrian Grenier. Han er mest kjent for rollen som Vincent Chase i TV-serien «Entourage», som stort sett kastet bort pengene sine på sportsbiler og champagne. Grenier selv har i motsetning valgt å investere i kreativ og grønn teknologi.

Grenier har bidratt med oppstartskapital til alt fra et økologisk ølbryggeri til en musikkinkubator, men det er klima og miljø som er hans hjertesak. Nylig ble han utpekt som goodwillambassadør for FNs miljøprogram.

En av Greniers seneste investeringer er i livsstilsplattformen SHFT, som skal synliggjøre bærekraftige produkter og ideer gjennom video, kunst og design.

Kommer til Oslo

Grenier kommer til Oslo for å delta på Aftenpostens teknologikonferanse 16. oktober. Der vil han blant annet snakke om løsningspotensialet som ligger i å kombinere kreative krefter med vilje til å investere i ny og smart teknologi.

Her er åtte andre kjendisinvestorer som tenker som ham:

1. Bono

U2-vokalisten er en aktiv investor gjennom sitt oppkjøpsfond Elevation Partners (oppkalt etter U2-låten ved samme navn). Han har aksjer i en rekke medie- og underholdningsselskaper, som Facebook, Dropbox og Yelp, og gikk nylig inn i matteknologiselskapet Nuritas, som bruker kunstig intelligens og DNA-analyse til å utvikle kosttilskudd og medisiner.

Alexandre Meneghini, AP/NTB Scanpix

2. Ashton Kutcher

«Dude, Where’s My Car»-skuespilleren er en av verdens mest profilerte teknologiinvestorer. Han opprettet sitt eget venturefond i 2011 og har aksjer i blant andre Spotify, Airbnb, Foursquare og Uber. Det har lønnet seg: Fondet var i 2016 verdt over 250 millioner amerikanske dollar.

Mario Anzuoni, Reuters/NTB Scanpix

3. Jessica Alba

Ved siden av skuespillerkarrièren har Jessica Alba bygget et netthandelsimperium. The Honest Company spesialiserer seg på miljøvennlige forbruksvarer, og med en markedsverdi på nær to milliarder amerikanske dollar i 2016 kan selskapet defineres som en enhjørning. I gründernes og investorenes verden er en enhjørning en bedrift som vokser seg til en verdi på over en milliard amerikanske dollar.

Mike Segar, Reuters/NTB Scanpix

4. Leonardo DiCaprio

DiCaprio investerte tidlig i Solarin, en smarttelefon for de superrike, som for den nette sum av rundt 130.000 norske kroner skal idiotsikre brukerens personlige informasjon. Hans seneste satsing er MindMaze, en enhjørning-kandidat som utvikler VR-teknologi for helsesektoren.

Carolyn Kaster, NTB scanpix

5. NAS

I et intervju med CNBC fortalte rapperen Count Nasir Jones at han gikk inn i tech-industrien fordi han vil omringe seg med de smarteste menneskene i verden. Med venturefondet QueensBridge Venture Partners har han investert i mer enn 40 oppstartsbedrifter innen alt fra helseteknologi og fintech til krypteringsvalutaen Bitcoin.

Ingar Haug Steinholt

6. Lady Gaga

Lady Gaga lot seg inspirere av sin tidligere manager Troy Carter, som har hatt stor suksess som investor i blant andre Über og Dropbox. Hun har bidratt med oppstartskapital til mobilspill-utvikleren Zynga og investerte dessuten stort i den sosiale medie-tjenesten Backplane, som senere gikk konkurs.

Danny Moloshok, Reuters/NTB Scanpix

7. Andy Murray

Den britiske tennisstjernen har brukt deler av sin enorme formue til å investere gjennom crowdfunding-plattformen Seedrs. Blant annet har han lagt penger i Trillenium, et selskap som utvikler shopping i VR-format.

Tim Ireland, NTB Scanpix

8. Tyra Banks

America’s Next Top Model-programlederen har opprettet en egen investeringsarm av sitt private selskap, som har fått navnet Fierce Capital. Selskapet har blant annet investert i karrièreportalen The Muse og VideoGram, en tjeneste som utvikler videobaserte gratulasjonskort.