Bjørn Ouslands bok om Amundsen er mesterlig populærvitenskap for alle

Med denne femte boken i serien om Nansens og Amundsens ekspedisjoner har Bjørn Ousland igjen vist at han forstår de to hemmelighetene bak god populærvitenskap og gode fagbøker for barn. Det ene er å bruke en kyndig miks av ulike tekst- og billedformater. Det andre er å skrive slik at det blir relevant for både tiåringen og den voksne leseren.

Roald Amundsen var et idol i den unge staten Norge for 100 år siden. Etter erobringen av Sydpolen i 1911 og Nordvestpassasjen i 1918–20 var Amundsen både en folkehelt og en holden mann.