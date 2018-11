For tre år siden fikk Marte Michelet Brageprisen for Den største forbrytelsen, om de norske jødenes skjebne under andre verdenskrig. Årets bok er en slags fortsettelse. Hun spør fortsatt hvordan det kunne skje at 776 jøder, omtrent en tredjedel av jødene som befant seg i Norge, ble arrestert og sendt til dødsleire i Polen.

Nå går hun i dybden, og leter etter hvem som visste hva når, for å forstå hvorfor ikke hjemmefronten, regjeringen i London og andre ledende personer slo alarm.