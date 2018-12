Serieprat: «Dette er våre seriefavoritter fra 2018»

Desember er som kjent den store måneden for lister og oppsummeringer. Serieprat-panelet har i den anledning plukket tre favoritter hver fra årets som har gått.

«Patrick Melrose er tidenes innsalg for Benedict Cumberbatch, men dårlig reklame for heroin og britisk overklasse, skrev vår anmelder Asbjørn Slettemark om miniserien Patrick Melrose da den hadde premiere på forsommeren.

«Endelig en serie som håndterer #metoo og kroppspress på en smart måte», skrev vår anmelder Cecilie Asker, da Dietland kom i høst.

Dette er bare noen av serietipsene som Serieprat-panelet har plukket ut som sine favoritter fra 2018. Vil du vite flere må du høre på ukens episode av podkasten.

Slik lytter du til Serieprat

En ukentlig podkast fra Aftenposten om TV-seriene alle snakker om akkurat nå. Med subjektiv synsing, sladder og serietips. I studio: Cecilie Asker, Jonas Brenna og Einar Aarvig. Produsent: Sandra Mørkestøl.

