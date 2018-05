Etter at informasjon om hele 87 millioner Facebook-profiler hadde lekket til analyseselskapet Cambridge Analytica, har Facebook vært gjenstand for hard kritikk. Det er fortsatt flere ubesvarte spørsmål om hvordan sosiale medier-giganten faktisk fungerer.

– Det er et minimum av informasjon du må legge inn for å registrere deg på Facebook: et telefonnummer eller en e-postadresse, så alder og kjønn. Resten er helt valgfritt, forsikrer Rune Paulseth, sjef for Facebook Norge.

Etter Aftenpostens sak om hvordan annonsører deler brukerdata med Facebook, meldte han seg til et sjeldent intervju for å svare på spørsmål om brukerdata.

Hvor mye vet Facebook om deg?

I tillegg til den obligatoriske minimumsinformasjonen lagres interessene dine ut fra hvilke sider du besøker på nett eller de annonser du trykker på.

– Dette er i utgangspunktet bare informasjon du aksepterer å dele, og det dukker opp i profilen din, forklarer Paulseth.

Listen over interessene dine er relevant for annonsører, og den kan være endeløs: TV-serier, aviser, ulike bedrifter og politiske partier, for å nevne noe. Men du velger til syvende og sist selv å dele den informasjonen.

Skjermdump

– Henter Facebook noe informasjon om brukerne fra andre steder?

– Annonsører velger å legge inn Facebook Pixel på sidene sine for å spore brukertrafikk. Den registrerer også dem som ikke er på Facebook, men samler ikke noe personlig informasjon, svarer Paulseth.

Facebook Pixel er et verktøy som hvem som helst kan legge inn på sine nettsider for å spore hvem som besøker siden. Det er dette verktøyet som gjør at du kan få opp Facebook-annonser for akkurat det produktet du nettopp så på, for eksempel.

– Det verktøyet har brukerne samtykket til når de går inn på Facebook.

– Hvor mange tror du leser seg helt til delen om Facebook Pixel i brukervilkårene?

– Jeg vil ikke spekulere om hvor mange som leser det, men at det brukes sporing fra ulike nettsider, er folk kjent med. Dette er ikke så ulikt, sier Paulseth.

Facebook Norge

Selger Facebook informasjon om deg?

– Nei, svarer Paulseth.

Han utdyper i en e-post via sin kommunikasjonssjef:

«Først og fremst har Facebook aldri solgt data, og vi kommer aldri til å gjøre det. Denne databeskyttelsen gjelder for alle som bruker plattformene våre. Vi deler ikke individuell informasjon om brukerne våre med annonsørene. Og vi har vilkår som sikrer at annonsører har samtykke til data de tar med seg til Facebook gjennom egendefinerte målgrupper.»

Kan informasjonen Facebook har, spores tilbake til akkurat deg?

– Vi har ikke mulighet til å sende annonser til en bestemt person. Minimum er å sende til noen tusen brukere, svarer Paulseth.

Poenget er heller at annonser rettes mot personer som ligner på deg. For eksempel rettes annonser mot menn under 30 som bor i Oslo og som interesserer seg for dataspill, ikke til en liste med navn og adresser.

Men annonsører og bedrifter har lister med navn og kontaktinformasjon som de kan laste opp til Facebook. En slik liste sammenlignes med brukere av Facebook før det opprettes egne kundegrupper – for eksempel kunder som har handlet hos en bestemt produsent.

– Listene kobles sammen anonymt, så slettes de etterpå, legger Paulseth til. Han forsikrer om at annonsører ikke får personlige data om deg fra dem.

Hvorfor skal jeg stole på Facebook nå?

– Vi må få tilbake tilliten fra forbrukeren og være sikre på at vi behandler data riktig. Dette er et område vi vil bli bedre på, skal bli bedre på og er blitt bedre på, svarer Facebook Norge-sjef Rune Paulseth til det.

I en e-post utdyper han:

«Vi jobber kontinuerlig med å sikre at våre systemer er trygge. Vi redesigner innstillingene i appen for å gjøre kontrollene enklere å finne, vi har lagt til nye personvern-snarveier og verktøy slik at brukerne kan laste ned alle dataene sine. Det er vårt ansvar å fortelle brukerne hvordan vi samler inn data i detalj, men også på en måte som er lett å forstå.»