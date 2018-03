Husker du Eventyret om Mozart? Minken Fosheims nittitallsserie om livene til musikkhistoriens største komponister har vært en del av barndommen til mange unge voksne i dag. På oppdrag fra Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival har Minken børstet støvet av serien, og denne gangen er det barokkomponisten og supertalentet Georg Philip Telemanns historie som fortelles.

Det er et prosjekt med potensial – her er svært variert musikk, en spennende historie og mulighetene for engasjement på tvers av generasjoner.

Dessverre mangler forestillingen både dramatisk utvikling og dynamisk variasjon. Dermed når ikke tilbudet til de minste på langt nær opp til den kunstneriske kvaliteten Kirkemusikkfestivalen ellers etterstreber.

Fakta: Eventyret om Telemann Musikkforestilling av Minken Fosheim Medvirkende: Isa Gericke, Bragernes Barokk, Helene Byhring Fosheim Premiere 3. mars i Svenska Margaretakyrkan under Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival

Bemerkelsesverdig friksjonsløst

Minken har skrevet en historie om den unge Georg Philips oppvekst, og har overlatt fortellingen av historien til sopranen Isa Gericke. Etter modell fra forrige århundres barne-TV inviterer Gericke til eventyrstund i en passende umoderne polstret lenestol, og leser med innlevelse fra en stor bok i fanget. Historien brytes opp av rimelig velvalgte musikksnutter, fint spilt av Bragernes Barokk.

Men historien om vidunderbarnet Georg Philip er bemerkelsesverdig friksjonsløs. Ikke før over halvveis ut i forestilling møter vi på en vesentlig utfordring, nemlig at Georg Philips familie ikke vil at han skal bli komponist. Problemet er imidlertid løst på få minutter med en kjapp brevveksling med mamma.

På tross av dette totale fraværet av drama, er barnepublikumet som er til stede likevel imponerende stille. Jeg tror mye av æren for det skal gå til musikerne, og særlig kontratenor Daniel Sæther, som fascinerer store og små med sin lyse, klangfulle stemme.

Det skal sies at med sykdomsforfall gjorde at hverken Minken selv eller den selverklærte musikkeksperten, den besteborgerlige dukken Amadeus Marcellus Octavian Rosenstjert Larsen (ved Helene Byhring Fosheim) gjennomførte forestillingen. Gericke fungerte fint som stedfortreder, men Amadeus’ fravær gjorde at et viktig dynamisk element i forestillingen ble borte.

Prisverdig initiativ

Det er prisverdig av Kirkemusikkfestivalen å bestille en ny musikkproduksjon for barn innenfor denne musikkformen, og forestillingen lener seg på velspilt musikk og engasjert historiefortelling.

Likevel gjør det nostalgiske formatet og mangelen på dramatisk spenning at forestillingen oppfattes mer som et musikalsk pliktløp enn en engasjerende kunstnerisk produksjon i seg selv.

Man kan kalle det litt urettferdig overfor festivalens yngste publikummere.