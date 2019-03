Vil Gud tilgi oss, spør hovedpersonen, presten Ernst Toller, spilt av Ethan Hawke, når han reflekterer over klimaendringene.

Frem til da har han vært mest opptatt av om Gud noensinne vil tilgi ham for at han overtalte sønnen til å tjenestegjøre under den amerikanske okkupasjonen av Irak. Sønnen døde, og ekteskapet sprakk.