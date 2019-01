– Jeg vil fjerne sangen fra Itunes og andre strømmetjenester og vil aldri jobbe med ham igjen. Jeg beklager, både for min dårlige dømmekraft da jeg var yngre, og for ikke å ha sagt fra tidligere, skriver Lady Gaga på Twitter.

Sangen hun snakker om er «Do what you want (with my body)» fra albumet Artpop som kom ut i 2013, og artisten er R. Kelly. Gaga har lenge blitt kritisert for ikke å ta avstand fra R & B-stjernen som er anklaget for seksuelle overgrep mot mindreårige.

I stand by anyone who has ever been the victim of sexual assault: pic.twitter.com/67sz4WpV3i — Lady Gaga (@ladygaga) January 10, 2019

Ny politietterforskning

Den nye dokumentarserien Surviving R. Kelly som hadde premiere i USA 3. januar, inneholder en rekke intervjuer om de påståtte overgrepene. Serien er en av de mest sette programmene til den amerikanske TV-kanalen Lifetime på flere år.

52-åringen, som egentlig heter Robert Sylvester Kelly, er blitt anklaget for å ha begått grove seksuelle overgrep mot unge kvinner og jenter over flere tiår, men er aldri blitt dømt i retten.

Kellys advokat kaller påstandene i dokumentaren «enda en runde med historier» for å fylle sendetid, skriver BBC. Artisten selv avviser anklagene, og skal ha reagert med å holde en spontan konsert på en nattklubb i Chicago hvor han blant annet sa at han ikke bryr seg om hva som skjer.

Nå melder blant andre TMZ og CNN at dokumentaren har ført til at statsadvokaten i den amerikanske delstaten Georgia vil åpne ny etterforskning av artisten. Flere av overgrepene han er anklaget for, skal ha skjedd i Kellys hus i delstatshovedstaten Atlanta.

Også i Chicago holdt myndighetene en pressekonferanse tirsdag hvor de ba vitner og ofre om å melde seg.

Flere tar avstand

I etterkant av dokumentaren har flere musikere gått offentlig ut og beklaget sine samarbeid med artisten.

Ifølge Slate nektet flere kjente artister å bli intervjuet i programmet. Blant dem som valgte å medvirke til dokumentaren er John Legend. Han har aldri samarbeidet med Kelly, men brukte deler av låten «Ignition» i sin egen «Alright» i 2004.

På Twitter skriver Legend at det ikke var en vanskelig avgjørelse å stille opp i programmet og at han tror på kvinnenes historier.

Chance the Rapper, som samarbeidet med Kelly så sent som i 2015, har også beklaget på Twitter: «Jeg vil be alle hans ofre om unnskyldning for å samarbeide med ham og for at det tok så lang tid å si fra».

Også det franske indie-bandet Phoenix sier nå at de angrer på at de ikke var mer kritiske til å samarbeide med R. Kelly. Han var med på en remiks av låten «Trying to be cool» i 2013, og har også opptrådt sammen med bandet på Coachella-festivalen.

Videre skriver de på Twitter at de støtter alle overgrepsofre og håper at rettferdigheten seirer.

We are deeply horrified by the stories of abuse surrounding R. Kelly.

We regret that we were not both more informed and more discerning when we worked with him previously. We fully support all victims of sexual abuse, and it's our hope that there will be a path to justice. — Phoenix (@wearephoenix) January 10, 2019

Oppfordret til boikott

Som følge av #metoo startet en rekke kjente kvinner Time’s Up-bevegelsen mot seksuell trakassering og overgrep. I mai 2018 startet de en kampanje i sosiale medier hvor de oppfordret til boikott av R. Kelly.

Spotify bestemte da å fjerne alle artistens låter fra sine spillelister og brukeranbefalinger. Musikken er fortsatt tilgjengelig, men blir ikke aktivt promotert.

Som begrunnelse viste musikktjenesten til sine nye retningslinjer om artisters oppførsel, som blant annet omhandler «hatefullt innhold og hatefull oppførsel».