Ragnhild Eskeland debuterer med en fortelling om å leve med, og å kjempe mot, diabetes. På oppslagssiden står undertittelen «Føling – en anamnese», noe som i medisinsk sammenheng betyr en sykdomshistorie fremstilt av pasienten selv. En annen betegnelse på dette er patografi, og kjente eksempler i norsk litteratur er Knut Hamsuns På gjengrodde stier og Amalie Skrams sinnssykehus-romaner.

Det interessante med slike bøker er at de på sitt beste, like mye som en selvgransking, er en rapport om hvordan en pasient opplever helsevesenet. Hamsun og Skram var kritiske, og hos Eskeland finner man et sted denne passasjen: