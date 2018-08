Klassekampen har ansatt ny redaktør

– Da Bjørgulv bestemte seg for å gå av, føltes det vel egentlig som om det var min tur til å ta over. Jeg har vært med på å lede denne avisen i ti år, og Klassekampen er på sett og vis blitt min store oppgave i livet, sier den påtroppende redaktøren til avisen hun selv tar over om få uker.

Skurdal varsler at hun vil løfte utenriks- og kommentarstoffet i avisen.

– Akkurat nå tror jeg vi har et særlig ansvar for å jobbe med utenriksdekningen vår. Det er på det utenrikspolitiske feltet at veldig mange av de såkalte alternative mediene har dukket opp den siste tiden, og her er det den mest polariserte delen av debatten pågår. Vi må være tøffere på områdene der det er vanskelig å ta klar stilling, enten det handler om Russland, om sanksjonene mot Iran eller hele Syria-konflikten, sier Skurdal. Det ønsker hun å gjøre ved å bygge opp kommentarjournalistikken.

Det var i juni at Klasse­kampens nåværende ansvarlige redaktør Bjørgulv Braanen meddelte at han ønsker å takke av etter 16 år.