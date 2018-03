Utøya-film solgt til en rekke land

Ifølge filmens salgsagent TrustNordisk, er de siste salgene gjort til Storbritannia, Irland, Japan og Frankrike med den internasjonale tittelen U: July 22. Filmen er også solgt til blant annet Kina og Tyskland.

I Storbritannia er det produksjons- og distribusjonsselskapet Modern Films som har kjøpt rettighetene til filmen.

– U: July 22 er en film som er laget for å oppleves, og en emosjonell skildring av virkelige hendelser. Den tar standpunkt mot vold, våpenkriminalitet, politikk og mental helse på en global skala og levner deg med vemod om fortiden og håp for fremtiden ved å takle destruktiv menneskelig adferd åpent og direkte, sier selskapets administrerende direktør Eve Gabereau, ifølge Dagens Næringsliv.

Aftenpostens anmeldelse av Utøya 22. juli: Erik Poppe erkjenner det umulige i å gjenskape terroren på Utøya. Derfor er dette blitt en viktig film.

Også japanske Culture Entertainment roser filmen.

– Vi er lamslått av Erik Poppes tilnærming og er veldig rørt av både filmen og historien bak den, sier innkjøpssjef Etsuko Indo.

Filmen fikk verdenspremière i hovedkonkurransen under den internasjonale filmfestivalen i Berlin i februar. Fredag 9. mars er det tid for ordinær kinopremière her hjemme.

Utøya – 22. juli er den første av flere filmer og tv-serier om terrorangrepene 22. juli 2011. To andre filmer og en tv-serie er ventet å få premiere i løpet av 2018 og 2019.