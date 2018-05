Alle vil ha en bit av en av årets heteste Eurovisionfavoritter Alexander Rybak, i finalebyen Lisboa denne uken. I går kveld var en småsyk Rybak hedersgjest da den norske ambassadøren til Portugal, Anders Erdal, inviterte til hagefest i den norske residensen. Og i mengden av Eurovisionfans, representanter fra UD og pressefolk dukket også venstrepolitikeren Abid Q. Raja opp.

– Jeg så finalen hvor Alexander Rybak vant i 2009, men siden må jeg innrømme at jeg ikke har sett noe særlig på Eurovision. Jeg er i Lisboa på grunn av en terrorkonferanse her i Lisboa, men så ble invitert hit også da. Jeg liker låten til Rybak, forteller Raja.

Koste hva det koste vil

Venstrepolitikeren og visepresidenten på Stortinget var raskt frempå med klare garantier på vegne av hans partikollega, kulturminister Trine Skei Grande til Rybak med tanke på muligheten for at neste års finale kan bli arrangert i Norge.

– Trine Skei Grande har bedt meg formidle beskjeden til deg, fjes til fjes, at du må vinne, gjøre Norge stolte, og så bringe Eurovision hjem, koste hva det koste vil, sa Raja til Rybak.

Politikeren er krystallklar på et en finale i Eurovision Song Contest på norsk jord vil være viktig for fremtidige artister.

– En finale i Norge er noe som vil betale seg selv. Det vil løfte hele landet, det er nasjonsbyggende. Det er en stor kulturbegivenhet, og det kommer nye musikalske tanter som følge av dette, sier han.

Fulgte med i 2009

En mulig norsk finale vil kunne koste NRK opptil 150 millioner kroner. Det mener Raja at Norge har råd til.

– Jeg er veldig glad for at vi har en liberal kulturminister, som vil stille opp for å få et slikt arrangement vel i havn hvis vi vinner. Så må Oslo stille opp. Nå betaler vi nok eiendomsskatt i Oslo, så her må byen stille opp, sier han.

Rybak merker også at det er stor oppmerksomhet rundt han som tidligere eurovisionvinner. Tidligere på dagen i går var han på besøk hos en portugisisk musikkskole, hvor de sammen fremførte vinnerlåten fra 2009, «Fairytale».

Kvelden før var det blå løper og åpningsseremoni, hvor Rybak var den artisten som brukte desidert lengst tid.

– Jeg føler at det største trykket fra er alle som skal gjøre et ekstra lite stunt på Youtube eller andre ting. Så lenge jeg sier nei til alt utenom, så går det bra. Jeg føler et ansvar for å showe litt når jeg først deltar på noe, derfor stiller jeg kun opp på det jeg må, sier Rybak.

Portugal har deltatt i Eurovision Song Contest siden 1964, men hadde inntil i fjor aldri vunnet. Det ble godt mottatt i hjemlandet skal vi tro den norske ambassadøren til Portugal, Anders Erdal.

– Det betydde mye for Portugal at de vant. Det første gang, samtidig var timingen ekstra god med tanke på den vanskelig tiden de hadde vært igjennom med finanskrisen. Optimismen var i ferd med å komme tilbake, så dette var et tilleggselement som gjorde folk glade og optimistiske, sier han.