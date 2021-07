Anmeldelse av «Jungle Cruise»: Sløser bort en lang rekke klasseskuespillere

Det skjer for mye til at denne skuta kan synke. Men elegant er den ikke.

Kjetil Lismoen

Nå nettopp

Disneylands attraksjon Jungle Cruise har forført generasjoner av besøkende siden åpningen i 1955.

Denne filmversjonen har vært under planlegging helt siden en annen underholdningspark-merkevare, Pirates of the Caribbean, ble en megasuksess på kinoene i 2003. Den gangen sparket Johnny Depp og regissør Gore Verbinski liv i den generiske familieunderholdningen med en solid dose rock’n roll.