De har aldri funnet sin plass i Oslos uteliv. Alternativet finner de på steder som dette. Alt de trenger, er den riktige gjengen og et anlegg som smeller. Det er bare én ting som kan ødelegge: politiet. Kultur Jakten på den perfekte festen

Nå nettopp

Først har de saumfart kart over Oslo. De er voldsomt kresne. Stedet skal være åpent og med et godt underlag. Det må være utenfor allfarvei, men samtidig tilgjengelig for både gjester og utstyr.

Denne gangen er stedet nesten perfekt. Visuelt også. Her finnes den samme røffe og tilfeldige estetikken de selv ikler seg. En naturlig hjemmebane for en gjeng som bryter normene.