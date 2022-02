Spillanmeldelse: Et mesterverk uten sidestykke

Actionrollespillet «Elden Ring» tar spilleren på alvor. Resultatet er en original og uforglemmelig fantasyopplevelse.

Spillverdenen er bygd opp rundt «Elden Tree» – et gigantisk livstre som åpenbart er inspirert av Yggdrasil fra norrøn mytologi.

23. feb. 2022 17:23 Sist oppdatert nå nettopp

Den japanske spillskaperen Hidetaka Miyazaki har sammen med forfatteren George R.R. Martin – kjent for bøkene TV-serien «Game of Thrones» er basert på – utviklet en fantasyverden og en spillopplevelse som går inn i historiebøkene som et av de beste dataspillene noen gang.

Store ord, men stort er også spillet vi snakker om.