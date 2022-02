I «Kimi» får du Zoë Kravitz i storform

Zoë Kravitz er en fascinerende nervebunt i Steven Soderberghs besettende «pandemi-thriller».

Zoë Kravitz ser ut av «Vinduet mot bakgården».

Kjetil Lismoen

6 minutter siden

Idet samfunnet gjenåpner, kommer enda en «pandemi-thriller». Det fremstår kanskje ikke som så forlokkende på mange. Men da skal du vite at dette ikke er enda en thriller som kun bruker pandemien som en mulighet til å skremme oss.

Viruset utgjør snarere et mer anonymt bakteppe og gir oss følelsen av at filmen foregår her og nå. Det er ikke viruset som gjør at hovedrollen, Angela (Zoë Kravitz), velger å holde seg innendørs.