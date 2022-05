Kunstanmeldelse: Munch få bare vri seg i graven. For denne utstillingen fungerer.

Med Picasso, Munch og Klee plasserte kunstsamler Rolf Stenersen seg midt i tiden han levde i. Så ga han bort alt til det offentlige. Hvem var han? Det gir Munch og Kodes nye utstilling et svar på.

Sett deg ned og glan! Kvinnekroppen har skullet være mye forskjellig opp gjennom. I 1900-tallets kunst ble den en flate for å eksperimentere med ulike teknikker.

For første gang siden 1973 er de to Stenersen-samlingene utstilt sammen. Den ene ble gitt til gamle Aker-kommune, nå i Oslos og Munchmuseets eie. Den andre ble gitt til Bergen og er til daglig hjemmehørende på Kode.

160 verk, 80 fra hver samling. Først på Munch, deretter tar utstillingen turen over fjellene for å vises der.

I «Kan hende er det vakkert» blir vi bedre kjent med mennesket Rolf Stenersen gjennom kunsten han samlet.

Rolf Stenersen begynte å samle Edvard Munchs arbeider da han var 18–19 år gammel. Han hadde en ulønnet stilling som visergutt hos Munch. Til gjengjeld ble det stukket til ham grafiske arbeider nå og da. Det var også mulig å få kjøpt verk til vennepris.

En pangstart på en samlerkarriere!

Stenersens samling skulle vokse til å bli den betydeligste samlingen av modernistisk kunst i Norge.

Utstillingen er delt i ni separate deler. Kall det gjerne avdelinger eller kapitler.

Fakta «Kan hende er det vakkert» Samleutstilling med verk fra Stenersen-samlingene i Oslo og Bergen. Munch, 9. et. 14. mai – 14. august Vis mer

Fulgte Munchs råd

Han beholdt de fleste verkene. Andre byttet han bort i annen kunst. Litt som Donald-historien hvor Ole, Dole og Doffen starter med en blyantstump og bytter seg opp til en cruisebillett til India. Men i motsetning til Ole, Dole og Doffen var Stenersen ikke bare kløktig, han var også en finansmann som gjorde store penger på aksjehandel. Så Donald-analogien stopper egentlig før den helt starter.

Stenersen samlet de store utenlandske. Picasso og favoritten Paul Klee. Han ga norske modernister en dytt i ryggen på starten av karrieren omtrent da de trengte det. Han samlet verk fra de døde og de levende, kjente og ukjente. Lærde, selvlærte. Bare én fellesnevner: Han fulgte alltid Munchs råd: Å samle det som var ... nytt. I stedet for det som var in, eller i tråd med rådende idealer om god og dårlig smak.

Derfor dette Kan hende i tittelen på utstillingen. For kanskje er det vakkert, kanskje ikke – for Stenersen var det uansett underordnet.

Europeiske strømninger

Bergen-samlingen er den utovervendte, europeiske. Oslo-samlingen er Munch-basert krydret med norske kunstnere, grovt sett.

Utstillingen tegner et bilde av Stenersen som en mann av sin mellomkrigstid. Foruten abstrakt kunst interesserte han seg for Freud og psykoanalyse, noe som var ganske vanlig i kulturradikale kretser på den tiden. Han skrev også modernistiske romaner og var i det hele tatt oppdatert på strømningene ute i Europa, hvor nysgjerrigheten i løpet av spesielt 30-tallet dreide vekk fra det empiriske og vitenskapelige, mot den mystiske underbevisstheten. Og driftene som skjulte seg der.

Og det var nettopp dette, dette indre og dette skjulte, kunsten skulle avdekke. Ifølge Stenersen.

Utstillingen er delt i ni kapitler. Det første omhandler drift og er lyssatt red light district-aktig av røde neon-lysstoff-rør. Lysbruken er ikke like stemningsfull som i Satyricon-utstillingen (skal godt gjøres), men tjener sitt formål – i noen få sekunder – før man glemmer det helt.

Ellers er det lite man henger seg opp i.

Ja, kan hende er det vakkert? For Stenersen var det uansett ikke viktig. Han ville se noe nytt.

Samfunnsengasjement

Særlig godt fungerer samspillet mellom verk og kuratering i kapittelet «Synet/kvinneaktens betydning». En hel vegg er fylt med nakne kvinnekropper av mer eller mindre sensuell og abstrakt karakter. Benker er plassert ved veggen i motsatt ende av rommet. Man oppfordres til å sette seg ned og glane.

Blant andre kapittel er «Geniene» (les: Picasso, Klee), «Krig Eksil» fra Sverige-årene på 40-tallet, hvor han blant annet ble kjent med en ung Jacob Wiedemann, og «Kunst og samfunn» hvor aksjemeglerens samfunnsengasjement, en forglemt størrelse, visstnok, får kastet lys over seg. Blant annet er et utkast til Reidar Aulies arbeidermaleri «Tendens» representert.

Korte veggtekster og gamle TV-innslag på små Ipader gir tilstrekkelig kontekst.

Munch ville ikke likt denne utstillingen

Etter at det nye Munchmuseet åpnet har det vært mye snakk om hva Edvard Munch ville ha ment, gjort og sagt, hadde han bare levd i dag. Museets avtroppende direktør, Stein Olav Henrichsen, hevdet at Munch ville ha kjørt en elbil fra Polestar. Andre har ment at Munch anno 2022 ikke ville ha brukt det-og-det ordet og kastet glør på woke-bålet.

Sånt snakk er bare tøv. Døde mennesker er døde mennesker, ikke buktalerdukker.

Likevel: Munch ville ikke likt denne utstillingen!

Det mener jeg.

Munch ville nemlig alltid stilles ut alene. Ikke slik som dette, skulder ved skulder med andre kunstnere.

Det får bare være. Munch få bare vri seg i graven. For utstillingen fungerer.

Stiller ut falske Picasso-er

Til dem som synes Munch er en tung bløtkake av angst og tyngde som det er man raskt spiser seg kvalm på, er denne utstillingen gode nyheter. Den er forfriskende lite preget av Munch.

En annen artig detalj ved utstillingen er at den inkluderer beviselig falske og verk med usikker identitet fra samlingen, deriblant falske Picasso-er.

Kunstsamlere er bare mennesker de også, selv Rolf Stenersen.