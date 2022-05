Norge opptrer som nummer sju i Eurovision-finalen

Norges Eurovision-deltakere Subwoolfer er sjuende deltaker ut i finalen i Torino i Italia lørdag. De gule ulvene framfører låten «Give That Wolf A Banana»

18 minutter siden

Låten er skrevet av Subwoolfer-medlemmene «Jim» og «Keith» sammen med DJ Astronaut. Subwoolfer holder fortsatt sine egentlige identiteter hemmelig. Selv opplyser de å ha møttes for 4,5 milliarder år siden, da månen var en egen planet.

Norge er også representert i bidraget som åpner finalen, framgår det av Eurovisions nettside. Tsjekkias We Are Domi tok seg nemlig videre fra torsdagens Eurovision-semifinale. To av tre medlemmer i bandet er norske.