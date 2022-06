Kultur Musikkanmeldelse Synthere i sommerregn

Pet Shop Boys serverte et godt stykke levende nostalgi for et vått publikum.

Eivind August Westad Stuen

8 minutter siden

Nyhetsbrev Bli varslet når vi gir en sekser! Meld meg på

Nok en kveld på fagre Grefsenkollen står på trappene. Fylt av gode artister for gamle og ikke fullt så gamle musikkelskere. På OverOslos meny for kvelden står blant annet The September When, Isàk og Bernhoft.

Aller høyest rager veteranene Pet Shop Boys som hovedrett.