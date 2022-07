«Under the banner of heaven»: Sterk serie om mord blant mormonere

Jon Krakauers true crime-bok om mord blant mormonere er blitt en sterk serie.

Andrew Garfield (t.h.) og Gil Birmingham spiller etterforskere i Utah. I «Under the banner of heaven» jakter de på en morder blant mormonernes mektigste.

Asbjørn Slettemark Serieanmelder og journalist

17 minutter siden

Jeg husker fremdeles hvor sjokkert jeg ble av «Under the banner of heaven». Jon Krakauers bok fra 2003 var ikke bare en fortelling om Joseph Smith og mormonerbevegelsen han stiftet. Det var også en hardtslående true crime om et makabert mord i mormonersekten i Utah i 1984.

Boken fremsto som en verdig arvtaker til sjanger klassikere som Truman Capotes «In cold blood» og Norman Mailers «The executioner’s song».