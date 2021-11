Brageprisen til Jon Fosse: – En mektig avslutning av et ruvende skjønnlitterært verk

Brageprisen ble delt ut på Dansens Hus i Oslo torsdag kveld. Det var flere enn Jon Fosse som fikk med seg Bragestatuetter hjem.

Prisbelønte Jon Fosse tildeles Brageprisen for skjønnlitteratur. Juryen kaller hans «Eit nytt namn» mesterlig.

25. nov. 2021 19:00 Sist oppdatert nå nettopp

Juryen kaller Jon Fosses roman «Eit nytt namn» for «en mektig avslutning av et ruvende skjønnlitterært verk». Han tildeles prisen i den gjeve skjønnlitteratur-kategorien. Dermed får Fosse med seg Bragestatuett og 75.000 kroner hjem fra Dansens Hus.

«Boken fungerer som enkeltstående roman, men kan likevel ikke vurderes løsrevet. Fortellingen om Asle, Jon Fosses storverk, er med dette fullendt», heter det i begrunnelsen.

Fiksjonalisert selvbiografi

Verket som «Eit nytt namn» er en del av, består av syv deler fordelt på tre bind.

Aftenpostens anmelder Ingunn Økland skrev i sin anmeldelse av boken at religiøse tanker og følelser preger hele verket, men tiltar sterkt i siste bind. Økland påpeker også at det er flere fellestrekk mellom bøkenes hovedperson og forfatteren selv.

« ... Fra oppvekstmiljø og sykdomshistorie til kunstsyn. Som helhet er «Septologien» en slags fiksjonalisert selvbiografi i tre stadier, med blant annet den yrkesmessige forskjellen at Asle er kunstmaler, ikke dikter.»

Fra tidligere er Fosse blitt tildelt Brages hederspris i 2005. I år går hedersprisen til Liv Køltzow. Hun har tidligere vunnet Brageprisen for skjønnlitteratur, med boken «Verden forsvinner» i 1997.

Juryen begrunner hedersprisen med at hennes forfatterskap representerer særegne bidrag til norsk litteratur, og at det har en «åpenbar plass i norsk litteraturhistorie».

Fakta Slik tildeles Brageprisen Brageprisen ble delt ut første gang i 1992.

Den er en av Norges viktigste litterære priser.

Alle norske forlag kan melde på bøker til Brageprisen.

I hver kategori nominerer juryen fire bøker.

De nominerte bøkene vurderes deretter av et elektorat som består av 27 elektorer, 9 i hver klasse.

Brageprisen er den eneste store norske bokprisen der bøkene vurderes av ulike yrkesgrupper som har bøker som fag: bokhandlere, bibliotekarer, kritikere og akademikere.

Boken med flest stemmer i sin kategori vinner. I åpen klasse bestemmer juryen vinner.

Vinnerne får 75.000 kr og en Bragestatuett laget av kunstneren Børre Larsen. Vis mer

Intellektuell sakprosa-fest

Lena Lindgren ble tildelt Brageprisen i kategorien sakprosa for boken «Ekko. Et essay om algoritmer og begjær». Den tar for seg polarisering, kanselleringskultur og radikalisering. Det har mange skrevet mye om.

«Færre har gått til kilden – til en teknologi som kan akselerere våre mest primitive drifter og instinkter. Det var på tide at noen gjorde dette, og Lena Lindgren har gjort det med glans», mener juryen.

Aftenpostens anmelder Per Kristian Bjørkeng kalte essayet en «intellektuell fest».

Sterk litteratur for unge lesere

Erlend Skjetne er tildelt Brageprisen for barne- og ungdomsbøker med «Eit anna blikk». I boken forteller en afghaner historien fra et flyktningmottak for unge asylsøkere i Nord-Norge. Tildelingen begrunnes blant annet med at Skjetne gir leseren innblikk i en situasjon som vi ikke hører så mye om, og som er vanskelig å forstå.

I år var åpen klasse-kategorien sakprosa for barn og unge. Her ble Mariangela Di Fiore og Cathrine Trønnes Lie tildelt prisen for boken «Søstre. Min historie etter Utøya».

Det er ifølge juryen «en personlig, sterk og medrivende fagbok for ungdom som tar oss tilbake til terrorangrepet som rammet AUFs sommerleir i 2011».