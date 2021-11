Musikkanmeldelse: Sterkt – i arven etter Röyksopp

Lemaitre går tilbake til utgangspunktet, og resultatet blir gull.

Ketil Jansen (t.v.) og Ulrik Denizou Lund er Lemaitre, ute med et nytt album nå.

6 minutter siden

På et tidspunkt herjet duoen Nico og Vinz verden og viste at to gutter fra Holmlia hadde talentet og viljen til at de kunne havne på en scene med USAs tidligere president Barack Obama. Da gruppen ble så store, var det naturlig å flytte over dammen til Los Angeles. En by som har fungert som en slags hovedstad for norsk musikk i utlandet om man skal lykkes kommersielt.

