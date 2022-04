Rock som spytter sine alvorsord

Oneliner-punkrocken er best når humoren treffer samtiden.

Femmerbanden i GBZ er tilbake med mer humoralvorlig musikk.

De norske punkrockerne i The Good The Bad and The Zugly kom til verden med debutalbumet «Anti world music» i 2013. De var et treffsikkert sinne norsk musikk trengte. Hadelands fineste.

Siden da er verden stadig blitt verre. Klimakrise, korona, krig og kaos på internett. Parallelt med dette har bandets riff og bekmørke humor blitt bedre og bedre, og med femtealbumet «Research and destroy» treffer de tidsånden med oppsiktsvekkende negativitet og presisjon. Eller, som bandet skriver i presseskrivet, nå «er GBZ og verden endelig synkronisert».

