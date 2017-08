Jonas Alaska, Mikhael Paskalev og Billie Van kutter ut mellomleddet og lager plateselskap selv

– Vi gjorde minst like mye før. Men for å si det litt egoistisk, så var det ikke alt vi fikk navnet vårt på, sier Mikhael Paskalev mens han sitter tett inntil både Jonas Alaska og Billie Van, på knappe ni kvadratmeter i Møllergata i Oslo.

De har startet sitt eget plateselskap, Braveheart Records, og får mye mer kontroll over eget arbeid. Foreløpig er det bare de tre, men ambisjonen er å få med flere.

Kutter ut mellomleddet

En ny rapport fra Music Norway viser at nedgangstiden i norsk musikk er over. Nå tjener bransjen penger igjen, men de store pengene ligger ikke i platesalg. Det er konserter de tjener penger på, og det har de tre musikerne i Møllergata vært innstilt på hele veien.

– Vi har bare spilt og spilt hele tiden, og regnet konserter som jobben og hovedinntekten. Det, sammen med TONO om vi får en låt listet på radio, sier Alaska.

Selv om plateselskapet fortsatt er ferskt, merker de allerede forskjellen med færre ledd i arbeidsprosessen.

– Istedenfor å gi ut et album hos et selskap som har mange andre utgivelser der man må passe inn i deres tidslinjer, er det deilig å bare gjøre alt selv og finne en dato som passer for oss, sier Van.

Nå kan de også bestemme at en singel er ferdig når de selv mener det, istedenfor å gå mange runder med selskapet. Men de mangler også musklene som sto bak dem tidligere, da de hadde kontrakter med gigantene Sony og Universal.

– Vi merker det nok på spillelistene. Det som kommer fra de store selskapene havner automatisk på ganske mange spillelister. Så vi merker overgangen på antall strømminger, men det gjør ikke så mye, legger Alaska til.

Det er uansett ikke der pengene ligger.

Ingar Storfjell

Sterkt fokus på singler

De har vært en del av norsk musikk siden Jonas Alaskas debutalbum i 2011. Mye har forandret seg.

– Du solgte jo fortsatt CD-er, bemerker Paskalev til Alaska om den gang de startet.

Formatet er ikke det eneste som er annerledes.

– Nå er det er et sterkt fokus på singler, og folk skal være aktuelle hele tiden. Det blir en liten overdose, men på en måte er det kult så lenge jeg slipper å være en del av det. Det som er så hardt med fokuset på singler, er at du enten er en suksess, eller så er du mislykket, sier Alaska.

– Det kan føles ganske ensomt å være en musiker som oss når det er mye EDM på radio. Vi er heldige, for vi blir spilt på radio, men de som ikke gjør det merker kanskje ikke alltid at mange står sammen med dem, legger Paskalev til.

Selv om det er hitlåtene som tar mye oppmerksomhet, tror de fortsatt at det er rom for det klassiske albumformatet.

– Man merker absolutt at det er et marked for det tradisjonelle albumet når vi er ute og holder konserter. Den samme typen mennesker er der fortsatt, sier Alaska.