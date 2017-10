Nok en skuespiller anklager Weinstein for seksuelt overgrep

På en pressekonferanse fredag fortalte Kerr at Weinstein under et møte mellom de to i 1989 dro ned glidelåsen på buksene sine og tok ut penisen sin, før han tvang henne til å ta på ham.

Kerr sa hun forsøkte å trekke tilbake hånden sin og fremstå uanfektet.

– Da sa han til meg at det er sånn ting fungerer i Hollywood og at alle skuespillerinner som hadde lykkes i bransjen hadde gjort det på denne måten, sa Kerr som i dag er 56 år gammel.

Millioner deler i sosiale medier at de er blitt utsatt for seksuell trakassering

Kerr føyer seg inn i rekken av rundt 40 kvinner som den siste tiden har anklaget Weinstein for seksuell sjikane, overgrep og voldtekt. Han blir etterforsket av politiet i både Los Angeles, London og New York.

Blant de andre kvinnene som har kommet med anklager mot Hollywoods tidligere gullgutt, er de kjente skuespillerne Angelina Jolie, og Gwyneth Paltrow.

Denne uken sto filmregissøren Quentin Tarantino frem og sa at han visste om flere av overgrepene i flere år uten å si noe. Også Tarantinos tidligere kjæreste Mira Sorvino har kommet med anklager mot Weinstein.