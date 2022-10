Statlig spøkelseshus i «Mitt Oslo»: Hva driver denne sjefen med?

Kulturens trolig mektigste bergenser. I et spøkelseshus. Og inni der spilles en Ibsen-klassiker, uten ord. Kan sjefen for Nationaltheatret vennligst forklare hva han driver med, før huset ramler ned?

Nær 300 millioner i budsjett og ca. 250.000 besøkende i året: Kristian Seltun bestyrer store tall, i likhet med Ibsen-skikkelsen Borkman, da han var banksjef. I tysk regi bor den fallerte familien nå i en skrekk-residens.

Hovedscenen, tidlig ettermiddag: I tårnet til «John Gabriel Borkman», Ibsens nest siste skuespill, sitter teatersjefen personlig. Her i Statens mest nedslitte kulturbygg styrer han også repertoaret.

– Helt til september i fjor planla vi for at all virksomhet måtte flytte, innen januar 2022. Så ble den lenge planlagte rehabiliteringen utsatt. Igjen. Bygningen ramler ikke ned, selvfølgelig, men noen flere nødsikringstiltak må til. Nå er det avklart at teateret blir i eget hus, inntil videre. Fordelen er ikke minst at vi slipper å finne en midlertidig hovedscene.