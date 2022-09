Orkesterkunst på høyt nivå

Lasse Thoresens nye verk skinner sterkt, selv med skuffende få tilhørere.

Valentyn Sylvestrov foran OFO og dirigent Peter Szilvay i Oslo Konserthus.

Aksel Dalmo Tollåli Klassiskanmelder

13 minutter siden

Det er påfallende få til stede på Oslo-Filharmoniens konsert under Ultimafestivalen, det som skulle vært en av festivalens store høydepunkter. Med store navn på programmet, burde man kunne håpe på litt stinnere brakke.

Oslo-Filharmonien og dirigent Peter Szilvay gir gode fremførelser, men til tross for ofte vakker og gripende musikk, faller programmet mellom to stoler. Det er for konservativt for Ultimas kjernepublikum, og for nytt – i alle fall på papiret – for det faste publikumet i konserthuset.