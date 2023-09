Dagens quiz: Mandag 4. september 2023

Fra hvilken by kommer brusen Solo opphavlig?

Publisert: 03.09.2023 22:00

1. Hva heter HĂžyres ordfĂžrerkandidat i Trondheim?

2. Hva stÄr fotballforkortelsen var for?

3. Hva heter de to mest tallrike andeartene i Norge?

4. Hvilket dyr er avbildet i kommunevÄpenet til Porsanger?

5. Hva heter filmskaperen bak filmer som  «The Virgin Suicides», «Lost in Translation» og «On the Rocks»?

6. I hvilket land heter hovedstaden Belmopan?

7. Hvilken Beatles-sang Äpner slik: «When I get older losing my hair, many years from now»?

8. Fra hvilken by kommer brusen Solo opphavlig?

9. Nevn et Är da den store nordiske krig pÄgikk.

10. Hvor mange hvite firkanter er det pÄ et sjakkbrett?