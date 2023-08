Dagens quiz: Onsdag 2. august 2023

1. I hvilket år utkom den første av J.K. Rowlings første Harry Potter-bok?

2. … Og hvordan lyder tittelen på boken?

3. I hvilken by spilles finalekampen i sommerens fotball-VM for kvinner?

4. Hvilken jobb har Tobias Billström?

5. Hva slags dyr er en månerotte?

6. Malayahalvøya er delt mellom tre land. Hvilke?

7. Hva slags brennevin brukes i den brasilianske drinken caipirinha?

8. Hva heter organisasjonen som ledes av veterinær Siri Martinsen?

9. Hva er en vanligere betegnelse for klimakteriet?

10. Hvilket museumsbygg i Oslo er tegnet av den italienske arkitekten Renzo Piano?