Snø, tårer og øm juleglede

Den magiske fortellingen fyller scenerommet og kryper inn i store og små hjerter.

Gina Bernhoft Gørvell som Hedvig i «Snøsøstera».

Mona Levin Teateranmelder i Aftenposten

18 minutter siden

Julian er snart elleve år og full av ubesvarte spørsmål, dessuten så sint at det svir i halsen. Alt er grått hjemme hos ham og lillesøsteren, all glede i huset forsvant da storesøsteren døde. Hun var så trist at hun sluttet å spise.

Foreldrene klarer ikke å se de to andre barna i sin egen sorg. De vil ikke ha jul, ikke pynte juletreet, ikke gå på graven, ikke ha bilder av henne engang. Så blir det opp til Julian å pusse minner og lysestaker, lage bilder og skape juleglede.