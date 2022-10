«Titina» er en filmatisk bragd

Nydelig fabel om Amundsen, Nobile og en firbent sjarmør.

12 minutter siden

Et par enkle streker blir til en poetisk lek av is og skyer. Jeg elsker det når animasjonskunsten brukes i et lekkert, drømmeaktig filmspråk.

Dagens dataanimasjon byr på mye imponerende og flott, men av og til savner jeg de enkle, rene og estetiske strekene. «Titina» er i så måte en bragd.