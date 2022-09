Ikke min midtsommernattsdrøm

Nationaltheatrets stykke burde hatt større kjærlighet til teateret. Og til helt vanlige håndverkere.

Slik ser smådjevlene ut i Nationaltheatrets nattklubbversjon av «En midtsommernattsdrøm». Vår anmelder etterlyser mer lek, undring og kjærlighet i forestillingen.

«En midtsommernattsdrøm» av William Shakespeare ble muligens først oppført i et bryllup på 1590-tallet. Anledningen sier mye om de mange lagene av ironi i teaterstykket.

I forkant av et stort bryllup i Athen rømmer fire unge mennesker ut i skogen. Hermia og Lysander er forelsket i hverandre, men Hermia er lovet bort til Demetrius. Beileren løper etter henne – og har Helena på slep. Det er Demetrius’ ekskjæreste, som fortsatt er like forgapt i ham som han nå er i Hermia. Smådjevelen Puck kaster trolldomsstøv på de unge elskende, og plutselig er all kjærligheten i spill. Både Demetrius og Lysander faller hodestups for Helena.