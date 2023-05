Instant gåsehud fra Emelie Hollow

Den profilerte artisten serverer en god blanding forelskelse og tvil.

På sitt andre album byr Emelie Hollow på en mer helhetlig lytteropplevelse.

12.05.2023 08:20

Emelie Hollow var i utgangspunktet mest komfortabel som låtskriver for andre. Men de siste par årene har 25-åringen for alvor etablert seg som artist under eget navn. Resultatet er hundretusenvis av strømminger, omtaler i inn- og utland, og et stort fokus på Hollow som person. Kanskje ikke så rart at hun lagde mye av sitt andre album alene foran peisen på ei hytte i Rondane.

Da jeg nylig anmeldte singelen «Take My Love», skrev jeg at jeg trodde albumet kom til å bli fett. Hva tenker jeg nå?