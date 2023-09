Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (SP) har fått kritikk for å ha kysset en ansatt etter en sommerfest for ett år siden.

Kommunikasjonsrådgiver Svein Tore Bergestuen mener mediedekningen er uheldig, og saken dimensjonert for stort.

NRK svarer at flere forhold gjorde at de dekket saken: Refs fra statsministeren, uro i departementet og et usymmetrisk maktforhold.