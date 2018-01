Sigvart Dagsland skadet i trafikkulykke i Hedmark

Artisten, som skulle hatt konsert i Hamar kulturhus torsdag, er alvorlig skadet, bekrefter Dagslands manager, Jan Sollesnes, overfor VG.

– De var på vei fra konsert på Rena til Oslo. Det er alvorlige skader, men ikke livstruende, sier Sollesnes til avisen.

Det var ved 21.45-tiden tirsdag kveld at de to bilene frontkolliderte. Det var tilsammen fire personer i bilene, tre i en bil – og en i den andre. To personer satt fastklemt etter ulykken, før de senere ble frigjort. To ble sendt til Ullevål med luftambulanse, mens de to andre ble sendt til sykehuset på Hamar.

Det ble først opplyst at de to som ble sendt til Ullevål, var kritisk skadet. Natt til onsdag opplyser sykehuset at skadene er uavklarte for den ene og moderate for den andre. Skadeomfanget for de to andre mennene er ikke kjent.

I bilen med Sigvart Dagsland satt også keyboardist Torjus Vierli og lydmannen Helge Leirvik. Ulykken fører til at Dagsland må avlyse konserter i nærmeste fremtid.

– I alle fall konsertene torsdag og fredag, sier Sollesnes.

Sigvart Dagsland skulle opptre på Hamar torsdag og i Sarpsborg fredag.