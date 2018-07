En fersk undersøkelse fra Wall Street-firmaet Cowen & Co viser at Netflix har tatt tronen fra kabelen i amerikanske hjem, ifølge Variety.

Spørsmålet var «Hvilken plattform bruker du oftest for å se på TV hjemme?». 27 prosent av amerikanerne som svarte, sa Netflix. Tjenesten har gått forbi kabelpakkene, som 20 prosent bruker mest.

I Norge er situasjonen annerledes. Ifølge Kantar Medias undersøkelse av mediebruken gjennom et norsk gjennomsnittsdøgn, er TV helt klart mest populært. 44 prosent innom den tradisjonelle TV-skjermen på kvelden. På samme tid er 16 prosent innom en strømmetjeneste. Disse tallene er fra 2017.

– Vi er jo ganske langt unna at Netflix er større enn alle norske TV-kanaler i dag i Norge i dag. Men det er umulig å si noe om hvordan medielandskapet utvikler seg i den endringstakten vi opplever nå, skriver Nicolai Flesjø, TV-sjef og strømmeansvarlig i NRK i en e-post til Aftenposten.

Nå er Youtube Premium, betaltjenesten, lansert i Norge. Det er siste omdreining i en stadig hardere kamp om TV-seerne. Resultatet er at det blir dyrere å følge med på de store TV-snakkisene.

«Vanlig» TV fortsatt størst i Norge

Strømmetjenestene blir stadig mer populære, også her. Netflix gikk forbi NRK Nett-TV i år, ifølge tall fra Kantar Media.

43 prosent av de spurte i den undersøkelsen bruker Netflix minst én gang i uken. 39 prosent bruker NRK Nett-TV.

Disse tallene er for de tre første månedene i år. Ved slutten av fjoråret var NRK Nett-TV størst på strømming.

– Det er ingen tvil om at konkurransen i det norske strømmemarkedet er beinhard. Denne konkurransen gjør vi i NRK det vi kan for å møte, skriver Nicolai Flesjø, TV-sjef og strømmeansvarlig i NRK.

Han forteller at også NRK satser stadig mer på strømming nå.

– Samtidig opprettholder vi og videreutvikler vårt lineærtilbud. Vi er nå midt inni et fotball- VM som i likhet med MGP og de andre store felles opplevelsene fortsatt trekker mange seere til de lineære kanalene våre, skriver Flesjø.

Strømming størst blant unge

I USA har Netflix en veldig sterk posisjon for dem mellom 18 og 34 år. 40 prosent i den gruppen bruker Netflix mest, ifølge undersøkelsen fra Cowen & Co. Her kommer Youtube på annenplass – 17 prosent sa at dét var tjenesten de brukte mest for å se på TV.

På oversikten over populære strømmetjenester i Norge er det Viaplay som kommer etter Netflix og NRK Nett-TV. 15 prosent av oss bruker det hver uke. 12 prosent bruker HBO Nordic. Det samme gjelder TV 2 Sumo.

Aftenposten har vært i kontakt med kommunikasjonsbyrået Slaeger, som representerer Netflix i Norge. De hadde ingen talsperson tilgjengelig til å kommentere denne saken.