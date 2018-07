«Skyscraper» er hjernedød, men morsom underholdning

Skyscraper kan ikke beskyldes for å være smart. Dersom du greier å se gjennom fingrene med alt det dumme som skjer underveis, er den ganske underholdende.

For hvis man absolutt skal bygge verdens høyeste – og garantert sikreste – høyhus, burde det ikke vært mulig at det går så galt som det gjør her. Det er forbausende lett for skurkene å ta kontroll over bygningen. Burde ikke glasset vært litt vanskeligere å knuse når du står i 220 etasje? På toppen av det hele løper helten imponerende nok rundt på en protese.