«Det er så utrolig gøy at det ikke gir noen mening», sier mitt 11 år gamle teaterfølge etter å ha sett Riksteatrets forestilling og lest Georgs magiske medisin tre ganger før han gikk inn. 11-åringen er inne på hele kjernen av Dahls forfatterskap. Det er morsomt, det er umoralsk, og det gir ikke alltid mening. Da Roald Dahls barnebøker kom ut på 60-, 70- og 80-tallet, ble de sett på som frivole og frekke. Har frekkheten falmet? Jeg tror ikke det. 2010-tallet har så langt ikke båret med seg mindre moralske voksne eller mer anarkistisk barnekultur. Det er fortsatt herlig frigjørende å se en hel musikal som bare handler om hvordan man forgifter bestemor.

Regissør Morten Joachim har fått veldig mye teatersprell ut av Roald Dahls tynne, illustrerte barnebok. Her blir griser til ballonger og barna i salen til Georgs medsammensvorne. Det er heller ikke en eneste ingrediens som puttes i medisinen, eller et eneste dyr som drikker den, uten at hele ensemblet bryter ut i sang.