– Intensjonen var å lage en film om flyktningkrisen, sier Paul Greengrass. Han er regissør for den Netflix-finansierte filmen som har verdenspremiere i kveld.

Det er knyttet stor spenning til den 143 minutter lange filmen, ettersom Netflix hittil har holdt informasjon om 22 July tett til brystet. Filmen er den hittil største internasjonale filmproduksjonen om terrorhendelsene i Oslo og på Utøya.

– Men etter hver skjønte jeg at debatten om flyktningkrisen i Vesten ble drevet i retning av det politiske høyre, mot populisme, på en måte jeg ikke har sett før, ikke siden annen verdenskrig, sier Greengrass.

Erik Aavatsmark / Filmfestivalen / NTB scanpix

– En film om det norske demokratiet

Bevegelsen mot det ekstreme høyre er veldig voldelig og mørk, og viktig å fortelle omverden om, mener Greengrass. Derfor ble han trukket mot hendelsen i Norge.

– Norge har en egen historie om hvordan rettssystemet, politikerne og vanlige folk kjempet for demokratiet og mot denne mørke trusselen. Hvert øyeblikk siden er trusselen blitt større, uansett hvor vi ser, sier Greengrass.

Han mener 22. juli viser hvilke konsekvenser frykten for flyktningkrisen kan ha. Ønsket er å fortelle historien slik den var, og advare mot høyreekstrem vold.

– Dette er en film om det norske demokratiet og hvordan det bekjempet ondskap. Akkurat nå står vi ansikt til ansikt med en stor trussel mot vår måte å leve på. Hatet har økt de siste årene. Det er noe som angår oss alle, særlig unge. Det er de unge som må vinne denne diskusjonen, ved hjelp av ideenes kraft, sier Greengrass.

Han forteller at målet med filmen er å vise verden de mange unge menneskene som dro som helter til rettsbygningen nettopp for å kjempe mot den farlige ideologien som Breivik representerer.

Thea Storøy Elnan

Danielsen Lie: – Må ikke bli et tabu

Skuespillerne i filmen har hatt mange samtaler med ofrene og de pårørende de spiller. Anders Danielsen Lie spiller Anders Behring Breivik, og Jonas Strand Gravli spiller overlevende Viljar Hanssen. 22 July er basert på Åsne Seierstads bok En av oss, men filmen handler mer om hvordan Viljar Hanssen og hans familie kommer seg etter hendelsen.

– Jeg tror dette er en lokal historie med en global beskjed, sier Danielsen Lie.

– Det er viktig å fortelle den igjen og igjen for å forstå det som skjedde og hvorfor ofrene ble skadet. De var ikke tilfeldige mål, det var gjennomtenkt. Breivik opererte innenfor en ideologisk kontekst. Mange deler hans holdninger, og vi må snakke om det. Det er farlig å snakke om det som et tabu, sier han.

– Breivik er ikke gal, men handlingene hans er ekstreme. I bunn og grunn er han en normal person som drives av en ideologi. Det er det som er viktig å vise i en slik film, sier Åsne Seierstad.

Hun har respekt for at Greengrass har tatt seg kunstneriske friheter.

Advarer mot økt høyreekstremisme

Greengrass forteller at han er overrasket over at argumentene man brukte for høyreekstrem ideologi i 2011, som var uvanlig da, stort sett er blitt vanlige å bruke i dag.

– Selv om ikke folk flest er tilhengere av høyreekstreme meninger, har den høyreekstreme ideologien så langt blitt større. Det må vi snakke mer om, sier han.

Filmformatets formål, mener han, er å holde opp et speil og vise hva som faktisk skjer ute i verden.

– Filmen skal vise vår tids DNA. Jeg har prøvd å gjøre det med 22 July. Sannhet er viktig i film, men kanskje særlig i denne, sier han.

Allerede fått reaksjoner

Filmen er blitt en snakkis lenge før premieren. I Norge har over 23.000 mennesker signert en kampanje mot filmen. Initiativtagerne mener filmen kommer for tidlig, og at den vil gi Breivik for mye oppmerksomhet.

Avtroppende AUF-leder Mani Hussaini reagerer på «actionpreg» i 22. juli-trailer.

Filmen har verdenspremiere onsdag kveld, men vises på kino først fra 10. oktober. Alle anmeldelser av filmen har fått sperrefrist til klokken 19.30 onsdag.