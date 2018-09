På tidlig 1990-tall var Jack Ryan i ferd med å bli den neste James Bond, et tiår før Jason Bourne forsøkte det samme.

Alec Baldwin og Harrison Ford gestaltet Tom Clancys CIA-offiser i blant annet Jakten på Rød Oktober og Patriotenes spill, men luften gikk ut av ballongen da Ben Affleck overtok med The Sum of All Fears i 2000.