I likhet med Netflix satser TV-giganten Amazon Prime for fullt i det europeiske markedet. For tiden produserer de serier i Spania, Frankrike og Tyskland. Under en presseseanse i London tirsdag slapp programsjef Jennifer Salke nyheter om flere nye fantasy- og eventyrserier.

Strømmetjenesten har blant annet sikret seg rettighetene til Wheel of Time (Tidshjulet på norsk), basert på Robert Jordans forfatterskap. Bøkene har solgt i over 90 millioner eksemplarer.