Jordskjelvet rammer Oslo i John Andreas Andersens nye katastrofefilm, Skjelvet. Filmen er produsert av Fantefilm, som også sto bak Bølgen.

Tall fra Filmweb viser at over 155.597 løste billett til filmen fra fredag til søndag. Inkluderer vi førpremierene, har 163.172 kjøpt billetter til Skjelvet så langt. Det er den beste åpningshelgen så langt i år.

Ifølge Norsk filmdistribusjon har Skjelvet slått både Bølgen, Solan og Ludvig – Jul i Flåklypa og Max Manus. Det gjør den spektakulære jordskjelvfilmen til en av tidenes største åpningshelger for en norsk film.

Filmen som fortsatt holder rekorden er Kon-tiki. Den ble sett av 164.804 fra fredag til søndag åpningshelgen i 2012. Max Manus hadde den gamle rekorden for norsk film med 135.000.

Bjorn Sundegard / NTB scanpix

Under Aftenposten-arrangementet Kulturhøsten 2018 i forrige uke var Skjelvet-gjengen til stede for å presentere filmen. De fortalte at det er takket være den teknologiske utviklingen at vi nå kan lage denne typen filmer her til lands også.

– Du skal ikke så langt tilbake i tid før det ikke hadde vært mulig å lage en slik film i Norge, sa John Andreas Andersen.

Nå går det oppover med kinobesøket igjen: Kinobesøket generelt har hatt en nedgang, men Oslo opplevde en økning på 4 prosent i april og mai. Mye takket være det nye kinosenteret Odeon på Storo.

Gode tall for august

Ferske tall fra Film & Kino viser at august ble en god måned for kinobesøket. Både Mamma Mia!, Mission: Impossible og gode tall for den siste Karsten og Petra gjør at pilene peker oppover.

«Med 1,3 millioner solgte billetter er årets august-resultat det beste vi kan finne i vår statistikk. Det er opp hele 71,6 % fra august i fjor, skriver Film & Kino.