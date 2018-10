– Det er bra at det bygges mye nytt. Problemet er at de tomme byggene preger byen på en negativ måte. De fører til dårlige byrom, som får konsekvenser for utviklingen av et godt bymiljø. Oslo står derfor overfor en stor utfordring, sier Grande, som var kulturbyråd i Oslo på starten av 2000-tallet.

At det tar lang tid å avgjøre etterbruken av gamle bygg, mener statsråden skyldes en dårlig koordinering mellom statlig og lokal kulturpolitikk. Når Grande i løpet av noen uker presenterer den første kulturmeldingen på 14 år, blir nettopp dette et tema. Kulturmeldingen skal peke ut retningen for landets kulturpolitikk i årene som kommer.