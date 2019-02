Tor Åge Bringsværd blir 80 år i år og gir ut boken Mens jeg har dere her, eller om det å bli gammel. Her prøver han å beskrive alderdommens begredeligheter i 20 essay over 175 sider.

Men Bringsværd klarer ikke helt å sutre, til det er han for fandenivoldsk. Dessuten skriver han altfor godt.