Ny Get-boks for første gang på seks år

I dag lanserer kabelselskapet Get en ny TV-boks for første gang siden 2013. Også Get velger nå Google og Android TV som sin plattform. Resultatet er at Google Assistent i løpet av året vil kunne snike seg inn i hundretusener av norske stuer.

I dag bruker mange nordmenn Apple TV. Canal Digital (som nå bare har satelitt-TV) var i fjor tidlig ute og bestemte seg for å går for Googles løsning. I dag følger Get etter og lanserer en helt ny boks. Også den er basert på Silicon Valley-kjempens plattform kalt Android TV. I stadig større grad ser det norske TV-markedet ut til å bli en kamp mellom Googles dekodere og Apple TV.